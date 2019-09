Blandón presenta solicitud para que se renueven las estructuras y estatutos del Panameñismo

Una solicitud formal para que se haga una renovación de las estructuras y estatutos del Partido Panameñista, fue presentada este jueves por el excaldalde y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, junto a otros convencionales del colectivo.

Blandón detalló el objetivo de esto es que durante la Convención Nacional Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, se escoja una nueva directiva cargo por cargo y para que se reformen los estatutos "democratizando más el partido y dándole el valor que se merecen, tanto a los convencionales como a las directivas de corregimientos, distritales y de provincia".

Añadió que que en total están presentado 642 firmas, lo cual ratifica la voluntad mayoritaria de los convencionales del Partido Panameñista para que haya un cambio verdaderos y una renovación profunda dentro del mismo.

"Esto no debe ser una directiva transitoria para respaldar una candidatura, el 2024 todavía está lejos, la directiva transitoria de este 24 de noviembre debe ser con el propósito de levantar y reestructurar el partido, debe estar en función del Panameñismo y no de una persona o de una candidatura en particular", enfatizó Blandón.

Con relación a la posición de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, señaló que "más que respaldar a una persona lo que ha manifestado es que ella está también de acuerdo con la renovación del partido, con que el 24 de noviembre haya un cambio profundo, y que se escojan nuevas figuras para dirigir el partido, en eso yo creo que estamos, la mayoría del panameñismo, de acuerdo".

Cabe mencionar que el Directorio Nacional del Partido Panameñista aprobó el pasado 29 de mayo, el llamado a una Convención Nacional Extraordinaria, máximo organismo del partido, para que elijan un nuevo Directorio Transitorio que terminará con el periodo actual que culmina en agosto de 2021.