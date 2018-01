Blandón trabaja en un plan de Gobierno y dice que su partido no puede improvisar

El pasado año se conoció que el alcalde capitalino, José Blandón había iniciado una serie de consultas ya que estaba considerando una candidatura a la presidencia de la República.

Aunque aún no ha confirmado si correrá o no en las primarias del Partido Panameñista, Blandón dijo que paralelo al proceso de consultas, ha iniciado una serie de reuniones con diferentes sectores para trabajar en un plan de Gobierno que tendría como base el documento de visión 2030.

“No me veía como candidato, más bien me veía como candidato a la alcaldía nuevamente, pero las circunstancias ha evolucionado. Lo estoy considerando porque lo que he logrado hacer como alcalde ha sido en gran medida gracias a la descentralización, y esa descentralización a penas ha iniciado”, dijo Blandón en una entrevista al programa Cara a Cara de RPC.

Según el alcalde capitalino, la administración actual ha mostrado compromiso con la descentralización, sin embargo debe continúar para fortalecer los gobiernos locales, “la mejor forma de asegurar que lo que hemos iniciado en la alcalcía continuará es desde la Presidencia”, dijo.

Aseguró que respeta las aspiraciones del titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu y cualquier otro candidato, pero aseguró que el colectivo no puede improvisar y va a necesitar para el 2019 una figura con experiencia.

Recientemente, Etchelecu negó ser el favorito del mandatario de la República, Juan Carlos Varela para candidato como presidente. Esa posibilidad surgió cuando en un discurso, el jefe de Estado se refirió al ministro de Vivienda como “Presidente”.

Según Blandón, el Presidente Varela no está apoyando a nadie, principalmente porque aún no hay candidatos, sin embargo aseguró que de presentar su postulación no pediría su apoyo ya que no es su función involucrarse en ese proceso.

Dijo que las primarias del panameñismo podrían ser en octubre, por lo que anuciaría sus aspiraciones a finales de julio, “no hay presión, voy a seguir haciendo consultas”.