Castillo aclara a Varela que “en la Asamblea no hay grupos, sino bancadas”

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elías Castillo, se refirió este lunes a los resultados del 5to Congreso Nacional Extraordinario de ese colectivo, y habló sobre la situación política que se vive actualmente en el país, en la Comisión de Credenciales y las declaraciones dadas por el Presidente de la República, en las que señala que no permitirá que "un grupito de diputados" quieran llevar al país a enfrentamientos.

Con respecto a este último aspecto, considera que el mandatario equivocó la terminología y le aclaró que en el Órgano Legislativo hay bancadas.

“En la Asamblea no hay grupos, en la Asamblea hay bancadas, ese es el término adecuado señor Presidente, la Asamblea tiene bancadas y está vez no hay una bancada que domine la Asamblea, lo que sí hay es una fuerza opositora que constituye la mayoría… grupito es un grupo de empresarios, que siguen recibiendo beneficios, los tenían antes y los siguen teniendo ahora, a eso se le podría llamar grupito, pero no en el caso interno de la Asamblea”, explicó Castillo.

Por otro lado, indicó que el mandatario está en mora en cuanto a la designación de los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombres debieron haber sido enviados, independientemente de la situación de la Comisión de Credenciales.

“Yo pienso que el señor Presidente, aunque no este la Comisión Constituida, debió haber enviado la designación de las nuevas magistraturas de la Corte Suprema para que fueran siendo evaluadas por la opinión pública y pudiesen irse consultando”, enfatizó.