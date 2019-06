Directorio del Partido Panameñista se reunirá el 4 de junio

El Directorio Nacional del Partido Panameñista se reunirá el próximo martes 4 de junio en busca de aprobar la fecha de la Convención Nacional Extraordinaria para que elegir un nuevo Directorio Transitorio tras la derrota del colectivo en las Elecciones Generales de mayo 2019.

Mario Etchelecu, exministro de Vivienda y Desarrollo Territorial (Miviot) publicó a través de su cuenta de Twitter que durante esa reunión también se debe conocer el informe de ingresos y gastos de financiamiento de la campaña presentados en el Tribunal Electoral (TE).

De acuerdo el extitular del Miviot también se fijará un cronograma a seguir en base a los estatutos del partido.

"Hoy no se trata de señalar culpables. Eso no va ha cambiar los resultados de la campaña del 5 de mayo. Hoy se trata de entender los errores cometido, para no volver a cometerlos en el futuro, todos los copartidarios debemos trabajar duro, en unidad y fraternidad”, expresó Etchelecu.

Agregó que propondrá que la fecha para la Convención Nacional Extraordinaria sea el domingo 29 de septiembre “esto no se puede dilatar".

Lo que que está pendiente es definir el cronograma, en base a los estatutos del Partido. Y eso es lo que debe ocurrir en la reunión del martes 4 de junio.

Personalmente propondré que la fecha de la convención sea el domingo 29 de septiembre.

