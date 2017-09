Exdirectora de Senniaf se lanza al ruedo presidencial por la libre postulación

La abogada Idalia Martínez se une a la lista de ciudadanos que correrán al cargo de Presidente de la República, por la libre postulación.

Martínez cuenta con la resolución del Tribunal Electoral (TE) que la reconoce como precandidata, al igual que a otras figuras como la diputada Ana Matilde Gómez y el abogado Miguel Antonio Bernal, entre otros.

La abogada, quien renunció en mayo de 2016 a la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) dice estar motivada por el impulso de otros ciudadanos que han pedido su candidatura.

"El pueblo que me ve en la calle, me lo ha pedido...creo que los hechos que estamos viviendo, el pueblo golpeado, burlado, cuando en Panamá no se distribuyen las riquezas de forma equitativa y se sanciona políticamente a adversarios, nos llevan a tomar decisiones de nuevas alternativas", manifestó Martínez a RPC Radio.

Martínez igual que otros participantes por la libre postulación tendrá que obtener al menos 18 mil firmas para garantizar su participación en las elecciones de 2019.