González dice que declaración de Moscoso es "política" en medio de elección interna del Panameñismo

El candidato a primer vicepresidente en el Partido Panameñista, Carlos González salió al paso de las declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso sobre que el gobierno de Juan Carlos Varela dejó un país en quiebra.

Para González es una mera “declaración política, falsa y lamentable” en medio de la campaña a lo interno del colectivo que el próximo 24 de noviembre escogerá una nueva Junta Directiva y Directores Nacionales.

"No hay ningún país en quiebra”, dijo el candidato destacando que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo pudo colocar una emisión de bonos de 2 mil millones de dólares, “jamás hubiera Panamá calificado para un préstamo tan grande si el país estuviera en quiebra”.

Señaló que la exmandataria panameña no ha respaldado al partido en los últimos 10 años, “ella estuvo inactiva y simpatizaba con otros candidatos como fue el caso de la campaña de José Domingo Arias, no es cierto que el Partido Panameñistas y el Gobierno de Juan Carlos Varela entregó el país en ruinas y las finanzas no estaban tan mal”.

El candidato a primer vicepresidente en el Partido Panameñista expresó que se vive un momento de democracia interna, el cual no se puede empañar.

Las declaraciones de Moscoso se dieron durante un acto político del excandidato presidencial del Partido Panameñista, José Blandón dijo que el presidente Laurentino Cortizo recibió un país en quiebra.