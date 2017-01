José Domingo Arias, de usuario en el Metro, reitera aspiración presidencial

El excandidato presidencial José Domingo Arias fue captado la tarde de este jueves utilizando la Línea 1 de Metro donde reiteró que volverá al ruedo político.

"Estábamos visitando el mall y decidimos venirnos en metro, porque es mucho más fácil y práctico (...) nunca he estado desconectado, siempre he estado cerca no me ha visto en las cámaras, pero eso no significa que no esté compenetrado y preocupado por los temas nacionales", expresó a Telemetro Reporta.

Arias reiteró que terminará el trabajo que inició y dijo "en el 2019 voy a correr y vamos a ganar las elecciones".

Desde el pasado 13 de noviembre, el excandidato por el partido Cambio Democrático comunicó en Twitter que continuará con su "proyecto político" rumbo la Presidencia.