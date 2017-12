Marta de Martinelli: es “el peor momento” para que le disputen candidatura a presidencia del CD

Marta Linares de Martinelli, esposa de Ricardo Martinelli calificó como una traición, la postulación de Rómulo Roux a la presidencia del partido y aseguró que este no es el momento para disputar este cargo con el exmandatario.

“No vamos a permitir que nadie le quite el liderazgo a Ricardo Martinelli y menos en estos momentos cuando él no puede competir en igualdad, porque está en una cárcel Federal. Es el peor momento para que alguien le quiera disputar la candidatura a la presidencia de la Junta Directiva del partido es injusto, eso no se hace...” manifestó la esposa de Martinelli quien está detenido desde el 12 de junio en una prisión en Miami.

La exprimera dama dio las declaraciones el domingo en la noche después de reunirse con un grupo de miembros del partido Cambio Democrático (CD) quienes se hacen llamar “Martinellistas” y rechazan la postulación del secretario general, Rómulo Roux.

Según la esposa del expresidente también ha recibido el apoyo de otros copartidarios que se habían manifestado a favor de una posible candidatura presidencial de Roux, mas no lo veían como máximo líder del colectivo político.

El pasado 5 de diciembre se comunicó formalmente la postulación de Ricardo Martinelli, vía poder especial por escrito, para reelegirse como presidente de la Junta Directiva del CD, en una nómina en la que corre junto a su esposa hacia la Convención Nacional del 21 de enero.

Este lunes finaliza el periodo de postulaciones para ocupar cargos dentro de la Junta Directiva y se espera en esta semana el periodo de impugnaciones.