PRD realiza el 5to Congreso Nacional Extraordinario, celebrando 39 años de fundación

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), realiza este domingo el 5to Congreso Nacional Extraordinario, con el propósito de valorar y aprobar adecuaciones al Estatuto del colectivo con las reglas electorales; trazando el camino para las elecciones generales de 2019.

Unos 4,200 delegados del colectivo se encuentran reunidos en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, donde también se celebra los 39 años de fundación como ente político desde 1979.

Durante su discurso, Benicio Robinson, presidente del colectivo manifestó que los delegados están claros, que ningún miembro del PRD debe hablar mal de otro copartidario, ya que el país quiere ver un colectivo fortalecido y que sepa llegar a entendimientos para gobernar.

Expresó que “los trapos sucios se lavan en casa”, ya que el partido buscará recuperar la esencia de Omar Torrijos Herrera.

La diputada María "Chelita" Delgado, dijó que con “mucha alegría todos los delegados están dispuestos a aportar en beneficio de las reformas, con democracia y fortaleza”.

También se va a presentar el plan “Visión de País 20-50”, en el cual se da un análisis de la realidad nacional, desde diversos temas como seguridad, sector agropecuario, educación, salud, justicia, entre otros, con la finalidad de tener un documento con propuestas concretas para hacerle frente a los problemas más apremiantes del país.

El PRD fue fundado el 11 de marzo de 1979 por el General Omar Torrijos Herrera, quien abrió ese día los libros de inscripción al partido, logrando en un solo día 57 mil adherentes, sin imaginar que las presiones de sindicatos, obreros y campesinos, lo llevarían a una segunda apertura, que añadió 50 mil panameños más.

He sido miembro de este partido desde hace 39 años y he sabido militar y respetar a mis copartidarios, porque tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Los trapos sucios se lavan en casa y no permitamos que ningún PRD hable mal de otro PRD. #JuntosTodoEsPosible pic.twitter.com/7CcfHrbYMN