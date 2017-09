Roux: Directiva no tiene intención de expulsar a diputados

El secretario general del partido Cambio Democrático Rómulo Roux señaló que la junta directiva del colectivo está tramitando la denuncia presentada contra los llamados "diputados disidentes", pero no tiene ninguna intención de expulsar a ninguno de sus miembros.

Tras la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, se interpuso una denuncia y se abrió un proceso disciplinario contra 16 diputados del CD, por incumplir la línea establecida por el presidente nominal del partido Ricardo Martinelli de apoyar la candidatura de Mariela Vega para presidente del Órgano legislativo.

" La Junta Directiva no está involucrada en ese tema, hay algunas personas que pusieron una denuncia y ellos están haciendo el trámite pero yo converso con todos los miembros de la directiva y ahí no hay ningún ambiente para estar expulsando, no hay ningún ambiente para estar dividiendo, queremos fortalecerlo", dijo Roux.

Indicó que como Secretario General del CD mantiene conversaciones con los 25 diputados del CD sin importar sus posiciones y rechazó las críticas por su aparición en público junta a Héctor Váldes Carrasquilla, uno de los denunciados, y dijo que estos ataques vienen de un movimiento de división.

" Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con esto, creo que el partido tiene demasiados enemigos afuera, nosotros tenemos que concentrarnos en hacer las cosas bien", dijo Roux, ala vez que reiteró el llamado a impulsar el proceso de renovación interna y fortalecer el partido con democracia.

Roux dijo que actualmente trabajan en la organización de las elecciones internas que serán el próximo 15 de octubre, y donde se escogerán a los convencionales, y otros cargos.

Además anunció que en enero se realizará la convención para escoger una nueva Junta Directiva, mientras que las primarias para escoger al candidato a la presidencia por el Cambio Democrático serán en agosto de 2018.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.