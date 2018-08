Abogado Francisco Carreira anuncia candidatura presidencial por la libre postulación

El abogado internacionalista Francisco Carreira, anunció este martes su candidatura a la Presidencia de la República por la libre postulación.

"Yo voy a participar como candidato a la Presidencia por libre postulación, ya me he registrado como precandidato como precandidato, el Tribunal Electoral me ha dado la certificación, y finalmente también he conseguido los libros para participar en esto", indicó Carreira en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Explicó que esta decisión la tomó al observar la crisis que vive el país, donde "las pruebas de corrupción saltan por todos lados, requiere que tengamos una opción. La campaña de no a la reelección por más exitosa que sea, no le da al pueblo panameño la opción de a quién hay que elegir".

"Creo que lo que debe ocurrir aquí, es que haya un bloque independiente donde no solamente hayamos candidatos como yo en este caso a la Presidencia, sino que yo quisiera saber algo que hoy no sé, quiénes son los independientes en los diferentes circuitos, no conocemos a esos candidatos. Por más que la persona diga no reelijas a alguien, al mismo tiempo hay que decir a quién pueden elegir", detalló el jurista.

Por otro lado, habló sobre la importancia de una Asamblea Constituyente Paralela, la necesidad de modificar el Código de Trabajo, fundamentalmente reducir del 10% al 5% el trabajo para los extranjeros; darle prioridad a la actividad económica en Panamá; el problema de falta de agua y la opción de instalar tanques temporales en las comunidades que sean llenados con carros cisternas; la eliminación de la Ley de Contrataciones Públicas; y la unificación del sistema de salud.

Asimismo abordó entre otros temas, sobre el matrimonio igualitario, señalando que él fue "uno de los que dirigió los escritos que se presentaron en oposición a la advertencia de inconstitucionalidad sobre el matrimonio igualitario, lo que debe existir es una solución a los problemas patrimoniales que tiene los gay y las personas lesbianas, en donde resuelvan ese problema sin ese concepto de matrimonio igualitario".