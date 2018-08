Ábrego llama a la unidad en CD ante "opción real" de ganar la Presidencia de la República

La secretaria general del Cambio Demorático (CD) y diputada, Yanibel Ábrego hizo un llamado a la unidad de todos los miembros del partido una vez se escoja al candidato presidencial, con el objetivo de ganar las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

"El llamado a la unidad es inherente, es necesario, como Cambio Democrático sabemos que somos una opción real para ganar estas elecciones, si no vamos unidos no vamos a tener esa oportunidad", manifestó Ábrego, a la vez que dijo que no permitirá que quien gane las primarias presidenciales divida el partido.

Dijo que como secretaria general hará su mayor esfuerzo para que la mayoría de la membresía CD apoye a quien gane las elecciones de este domingo "ese es el verdadero llamado de unidad, es el verdadero sentir, si de verdad nosotros quisiéramos ver a nuestro partido renovado, renovar la economía de nuestro país y pensaramos con visión de país, no estuviéramos dividiendo Cambio Democrático, sino haciendo llamado a la unidad".

La diputada sostiene que la única forma de ganar las elecciones es que se consoliden todas las fuerzas en apoyo de quien resulte escogido como candidato presidencial de CD para los comicios generales del 2019.

Respecto a los puestos reservados indicó que todavía ninguno tiene nombre ni apellido, y que más adelante la junta directiva verá quiénes van a ocupar estas curules, toda vez que en política no se descarta nada y no cierran la posibilidad para una alianza con algún partido político.