635x357 Alleyne: “Si el PRD no gana en el 2019 creo que se tiene que reestructurar y replantear”.

635x357 “Yo no estoy de acuerdo con la reelección de los corruptos”, Alleyne. Telemetro Reporta

El exministro de Salud y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Cambio Democrático (PRD), Camilo Alleyne, indicó este domingo estar convencido de que tras las elecciones primarias, ese colectivo ganará las elecciones generales.

Señaló no estar de acuerdo con los señalamientos de que el colectivo podría desaparecer de no resultar triunfador en las elecciones generales que se realizarán en mayo de 2019.

“Si el PRD no gana en el 2019 creo que se tiene que reestructurar y replantear. Pero yo creo que el PRD va a ganar, estoy convencido que sí, porque la gente es muy difícil que vote por Cambio Democrático o por el Partido Panameñista por todo lo que sabemos, así es que el PRD va a ganar, tenemos que unir las fuerzas para ese propósito pero con una plataforma de cambio y transformación y no con más de lo mismo”, expresó Alleyne.

Además hizo referencia al tema de la reelección, indicando que no esta de acuerdo que lo hagan las personas que no hayan cumplido su trabajo, ni los corruptos.

“El pueblo no puede seguir votando por los mismos que no han resuelto sus problemas en sus circuitos y en sus áreas, ustedes ven la cantidad de plata que se ha gastado en los gobiernos pero tu ves que las soluciones de agua, salud, educación, vivienda, riqueza, trabajo, son nulas, la gente está inconforme, entonces para qué elegir a los mismos dos, tres o cuatro veces, entonces yo no estoy de acuerdo con la reelección de los malos y los corruptos”, enfatizó.

Sin embargo, agregó que el que “ha hecho un buen trabajo y es una persona decente no está mal” que se reelija.

Por otro lado, insta a las personas a que voten “por una oferta electoral nueva, el país necesita un refrescamiento de otras ideas, de otra gente, de otra capacidad, y eso es lo que yo exhorto”.