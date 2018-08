Álvarez niega engaño para conseguir firmas para inscripción de partido PAIS

José Alberto Álvarez, fundador del colectivo pólítico, Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), negó en RPC Radio que existiera un engaño por parte de su activistas hacia los adherentes para conseguir las firmas que permitan inscribir el partido ante el Tribunal Electoral.

Ante la impugnación de 40 mil firmas por parte del fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, presentada ante el Tribunal Electoral, Álvarez indicó que no es posible que exista una situación irregular, ya que las inscripciones se realizan en libretas que se encuentran en puestos fijos.

"Es una libreta que maneja el funcionario del Tribunal Electoral, no sé de dónde saca eso el señor fiscal electoral", dijo el abogado, quien explicó que en los puestos fijos donde se encuentran las libretas, además de sus activistas, se encuentran presentes funcionarios del TE, que realizan una serie de preguntas a las personas para certificar que no están siendo coaccionadas y están firmado la inscripción de manera voluntaria.

El Fiscal Electoral aportó junto a la impunación supuestas pruebas testimoniales de personas que aseguran que fueron engañadas diciéndoles que estaban firmando un acta en contra del matrimonio igualitario.

Agregó que a la fecha no tiene conocimiento del contenido de la impugnación que fue presentada el martes en el Tribunal Electoral y que en el reparto interno le correspondió al magistrado Heriberto Araúz conocer del caso "pienso que por el derecho que tengo el magistrado Araúz está verificando si la denuncia cumple con el procedimiento, y si la admite nos dará traslado".

Álvarez señaló que aunque su campaña interna está identificada con valores cristianos y morales y que muchos de sus seguidores han acuerpado la idea en contra del matrimonio igualitario, que está entre los estatutos del partido, pero eso no tiene nada que ver con la recolección de firmas, "esto no es un engaño a nadie, y el día que haya que manifestar una postura no lo vamos a negar".