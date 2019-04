Ameglio invita a Lombana y a Gómez a conversar sobre una "unión de independientes"

El candidato presidencial por la libre postulación, Marco Ameglio, durante el último Debate Presidencial invitó a los candidatos Ricardo Lombana y Ana Matilde Gómez a reunirse de manera pública para darle a los electores “una opción unificada de independientes”.

Ameglio calificó como un mensaje de esperanza esta invitación y sostuvo que no busca imponerse, sino plantearle al país una oferta unificada.

Por su parte, Lombana sostuvo que él no está en esta carrera política para declinar su candidatura, sin embargo, manifestó que no rechazaría una alianza política y señaló que acoge la invitación del candidato Ameglio. “El movimiento Otro Camino Panamá es un movimiento incluyente, es un movimiento que invita a los otros candidatos a sumarse y que no excluye a nadie”, enfatizó.

Por otro lado, Gómez en semanas pasadas negó rumores de haber declinado de sus aspiraciones para apoyar a otro candidato y en un comunicado detalló que no se bajaría a su candidatura por respeto a quienes la apoyan. “Esto es sorpresivo... yo creo que es positivo conversar, vamos a ver qué pasa, ojalá sea sin precondiciones, creo que eso sería lo principal, la honestidad de la convocatoria debe partir de la base de no tener precondición”.

Sobre lo expresado por Lombana, quien planteó que se sumen a su campaña, Gómez dijo “le preguntaría al señor Lombana cuál es la trayectoria, experiencia, carácter que él me plantea a mí para que esté cambiando figuritas y yo sienta que lo que el pueblo panameño necesita está más en las manos de él, que en las mías”.

Ameglio mencionó que “no se trata de quién se baja y quién se sube, se trata de darle al país una esperanza unificada”.

Lombana, Gómez y Ameglio son los tres aspirantes al solio Presidencial por la libre postulación, los cuatro candidatos restantes son pertenecientes a partidos políticos: Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Isabel Blandón del Partido Panameñista, Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD), y Rómulo Roux del Cambio Democrático (CD).