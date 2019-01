Marco Ameglio dice que solicitud de impugnación es un chiste y acusa al TE de manipulación

Marco Ameglio calificó la solicitud de impugnación a su candidatura a la Presidencia por la libre postulación que realizó el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza de un chiste.

Según la demanda de nulidad que envió Peñaloza al Juzgado Electoral, Ameglio se excedió en el tope de su gasto establecido o derivado de la cantidad de firmas de apoyo validadas.

“ Esto es todo un chiste, hay que corregir, no es lo que dice Peñaloza, es un peón en este juego. Está claro, para los que tenían duda sobre mi divorcio del Panameñismo, es el Panameñismo, el presidente de ese partido con un magistrado que tiene en la Corte, quienes montan esto. Tengo todas las pruebas...lo que pasa en el Tribunal Electoral es preocupante”, dijo Ameglio.

De acuerdo con la auditoría en la que Peñaloza fundamentó su denuncia, Ameglio obtuvo la cantidad de 115 mil 24 firmas válidas de respaldo a su candidatura e incurrió en gastos por la suma de B/.259 mil 763, por lo que, atendiendo a la regal prevista en el segundo párrafo del artículo 212, el tope del gasto electoral de la campaña de Ameglio estaría fijado en B/.230 mil 48.

Ameglio dijo que entregó 355 mil firmas y no 115 mil como dice Peñaloza, y más de 200 mil no fueron revisadas, solo revisó 38 mil firmas, “ se inventaban que el sistema estaba caído, que no había captadores, y toda clase de cosas para frenar la revisión”.

También acusó al Tribunal Electoral (TE) de manipulación de firmas y de querer sacarlo de la contienda. Según ameglio, el artículo 221 que establece los topes indica que el tope en base a B/.2.00 es por firma recolectada y no validada. “ Esto es una trampa para bobos”, añadió.

El TE anunció los resultados finales del proceso de validación de firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación el pasado 11 de enero. La nómina está encabezada por Ana Matilde Gómez, seguido de Ameglio y Ricardo Lombana.