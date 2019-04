Ameglio cuestiona a Lombana por no atender llamado a unión, reitera su invitación al diálogo

635x357 Ameglio cuestiona que Lombana no atendió llamado a unión, reitera su invitación al diálogo. Foto/@MarcoAmeglio.

El candidato a la presidencia por la libre postulación, Marco Ameglio, cuestionó este martes que el aspirante presidencial Ricardo Lombana no haya atendido su llamado a una “unión independiente”, y lamentó que contradiga lo que señaló tras el último debate cuando manifestó que acogía positivamente el llamado.

“Varios días después, sus siguientes manifestaciones resultaron ser absolutamente contradictorias, de la nada este señor apareció lanzándome acusaciones irresponsables e infundadas, especulando respecto a mis intenciones, tergiversando completamente las cosas y contradiciendo flagrantemente sus propias expresiones ante el país luego del debate. Ricardo qué te pasó, qué te presiona a actuar así, si el día del debate tu dijiste que estabas dispuesto a hablar, explicame que daño le hace al país que políticos que se quieren proclamar como dirigentes y sus máximas figuras se inviten a conversar?”, manifestó Ameglio.

Catalogó ese actuar como “arrogancia” y le cuestionó que si con esa actitud pretende gobernar al país triunfar en las elecciones, no podrá lograr consensos.

“Da miedo esa actitud que cargas, ¿con esa arrogancia que reiteradamente proyectas es que piensas actuar en adelante?, las cosas no se manejan así… ¿y si por casualidad llegases a ser presidente te vas a manejar con esa misma arrogancia y ego? porque el pueblo espera y necesita consensos y con esa actitud no se logran... estoy realmente decepcionado y pregunto, ¿no será que hay otros intereses detrás?, ¿no te das cuenta que los únicos que festejan tu actitud son precisamente los partidos políticos que nos proponemos derrotar?. Ricardo liberate, el pueblo nos convoca a dialogar, no te arrodilles ante intereses ajenos ni te ciegues por la adulación hueca de esos fanaticos que te rodean”, dijo Ameglio.

Por otro lado, reiteró que su invitación al diálogo está abierta o a un debate si así lo prefiere Lombana.

“Antes que bajarme al chiquero de la confrontación, prefieren una vez más aquí, apelar al buen juicio y a la cordura, y reiterarte la invitación al diálogo, se lo debemos al país, y al mismo tiempo te lo reiteró, si lo que tu quieres es confrontar, tendría entonces que invitarte a debatir para que demostremos con claridad al país nuestras diferencias y que el pueblo pueda elegir así, su verdadera y mejor opción independiente”, puntualizó.