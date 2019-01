Ameglio denuncia supuesta manipulación de cifras

El aspirante presidencial por la libre postulación, Marco Ameglio, habló este martes sobre varios temas, tales como sus propuestas, sobre la propuesta hecha por el presidente Juan Carlos Varela para incluir una papeleta adicional sobre una reforma a la Constitución en las elecciones generales y denunció una supuesta manipulación de las cifras de firmas recolectadas.

“Están usándonos de conejillo de india con este proceso interactivo de información online para ver cómo controlan al país y le manejan las cifras, yo le digo al pueblo panameño que abramos los ojos, porque ese tribunal que se vende como el famoso templo de la democracia es un templo con pies de barro y les voy a decir que tengo las pruebas de manipulación, de que publicaron cifras que no eran correspondientes con los informes que ellos mismos me habían dado, de que manipulan, de que no tienen el sustento”, declaró Ameglio en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Explicó que supuestamente él tiene “más de 180 mil firmas sin revisar y cada vez que revisamos recuperamos 20% de ciudadanos cuyo derecho a respaldar ha sido irrespetado”, y aseguró que con esas firmas el estaría en primer lugar en la lista de precandidatos a la presidencia por la libre postulación.

“Yo estoy de primero desde hace más de un mes, pero allí me tienen 180 mil firmas sin revisar… cada vez que revisabamos estábamos recuperando 20%, si hay 180 mil eso indica que por lo menos hay 36 mil firmas de personas que no han sido aceptadas que deberían ser aceptadas. No solo terminé de primer lugar, terminé de primer lugar pero sobradamente, y para eso voy a pedir un audito y para eso estoy exigiendo veeduría internacional, este proceso no es verdad que el Tribunal Electoral lo va a seguir manipulando”, enfatizó.

Además denunció que “el Tribunal Electoral ahora dispone mediante un comunicado que mandaron por correo electrónico el sábado, que las firmas que se entregaron el día domingo, que tienen derecho a revisión y se pueden rescatar, pero las va a determinar el Tribunal Electoral, sin revisión, solo ellos las van a revisar de manera tal que de allí puede salir cualquier conejo, podemos entrar pero no podemos poner auditores nuestros al lado de cada puesto donde se está tabulando”.