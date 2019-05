Ana Matilde Gómez cierra su campaña anunciando que será una presidenta con carácter

La única candidata femenina a la silla presidencial de Panamá, Ana Matilde Gómez, realizó su modesto cierre de campaña la noche de este jueves en el Edificio Singer y bajo su lema "Un panamá diferente" destacó en su discurso que sería una presidencia con carácter.

"Tengo carácter fuerte, herencia de mis abuelas, una cocinera y la otra como partera y luego auxiliar en El Chorrillo".

Rodeada de banderolas celestes y con el apoyo fiel de su esposo Francisco Sousa-Lennox, Ana Matilde lanzó un discurso duro, lleno de propuestas y pullas contra los seis candidatos varones que enfrentará este domingo 5 de mayo.

Gómez apeló en su discurso de 15 minutos a la población panameña a que confíen en ella por su trayectoria y por su valor como mujer, así como se valora una madre o una abuela, pues estas son las que velan por ellos.

La candidata hizo referencias a su educación humilde, siendo una mujer que se crió en el populoso barrio de El Chorrillo, con una formación llena de valores y principios dada por sus padres y sus dos abuelas oriundas del interior.

La independiente proyectó en este cierre propuestas básicas como el apoyo a los estudiantes universitarios a los que dotará de un mayor presupuesto para investigaciones y tecnología, a los jóvenes en su primer empleo, le dedicó palabras al sector agropecuario al que prometió apoyar con la venta de sus productos sin que las importaciones los afecten, también planteó la constituyente en su plan de Gobierno, reforma al sistema de medicamentos de la CSS, empoderar a las mujeres y prometió no olvidarse de la Comarca Ngäbe Bugle.

Ana Matilde expresó nunca haber soñado en su infancia o juventud con verse en la silla presidencial, pero admitió que durante toda su vida, tal vez inconscientemente, se preparó para este puesto.

Gómez reveló que le habían hecho planteamientos para que se bajara de su candidatura independiente.

"He recibido innumerables recibimientos para que me baje, incluso por quienes se hacen pasar como pobres para que les enseñen a mostrarse como no son. A montarse en taxis".



Eso sí, la candidata independiente no dejó fuera de su discurso de cierre la crítica contra los candidatos que se refugiaron en falsos roles y se les vieron con mochilas, pareciendo más jóvenes, saltando en los carnavales o comiendo pan con queso en los chinitos, pues ella sabe que Panamá afronta una situación seria y ella como una mujer de carácter es la indicada para ascender a la silla presidencial.

"Que les quede claro, yo sólo me debo al pueblo panameño, por eso no me vieron mojándome en el Carnaval, o montada en un caballo, o vendiéndome como un producto de los gurús extranjeros".

Cabe destacar que Ana Matilde no se olvidó de pedir el voto para los más de 200 candidatos independientes que aspiran a cargos de alcaldes, diputados y representantes.