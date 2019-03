Ana Matilde Gómez desmiente rumores y asegura que no se bajará para apoyar a Lombana

Ana Matilde Gómez, candidata por libre postulación a la Presidencia de la República de Panamá, negó que haya declinado de sus aspiraciones para apoyar a Ricardo Lombana, quien también aspira al solio presidencial.

“Quiero comunicarle al país que nada me llevará a renunciar a las esperanzas que han depositado en mi persona un gran número de hombres y mujeres que con todo derecho aspiran a Un Panamá Diferente”, señaló Gómez en un comunicado difundido la tarde de este martes por su equipo de campaña.

En redes sociales circulaban mensajes de que tras una reunión la noche de este lunes "señores poderosos habían decidido bajarla" y que Gómez en los próximos días anunciaría su declinación, lo que fue desmentido por por la candidata, quien previo al comunicado dijo en su cuenta de Twitter que esto era "completamente falso".

Gómez, quien este martes participó en un foro económico organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), infirió que detrás de estos rumores podría estar algún candidato ausente en este espacio.

Los que no asistieron al foro del Conep fueron Rómulo Roux, de Cambio Democrático; Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático; y Ricardo Lombana, de libre postulación.

"Carentes de propuestas creíbles, cuando no demagógicas, dejan de asistir a los debates porque temen ser desenmascarados o hacer el ridículo de tanto repetir como papagayos una y otra vez las mismas frases huecas de concreción verosímil", destaca en su comunicado.

Ese tuit de que me bajaron anoche es Completamente Falso. Uds me vieron temprano hoy dando la cara y cumpliendo mi palabra en el Debate de candidatos de CONEP. No será más bien que los que no fueron son los que andan llorando e inventando y manipulando opinión publicada?