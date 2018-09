Ataques contra Blandón podrían haberse gestionado desde "tweet center" en Perú

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) ordenaron a la Secretaría General de esa entidad denunciar más de 30 cuentas de la red social Twitter que pudieran pertenecer a un "call center" político establecido en Perú, desde las cuales se publicaron mensajes negativos contra un aspirante presidencial.

Según detalló el TE, mediante resolución del 5 de septiembre de este año, admitió una denuncia que advertía sobre la existencia de cuentas en la red social, cuyas publicaciones a través del hashtag #RobaPeroInunda estaban dirigidas al actual alcalde y precandidato presidencial del Partido Panameñista, José Blandón.

En ese sentido, el TE ordenó a la Unidad de Medios Digitales elaborar un informe relacionado con las cuentas vinculadas al hashtag, para verificar el origen de las mismas, el cual arrojó que las más de 30 cuentas fueron creadas entre los años 2014 y 2017 y desde estas se apoyó a candidatos de Perú.

Detectaron además que algunas de las cuentas eliminaron tuits de antes de 2018. Las publicaciones con el hashtag #RobaPeroInunda fueron realizadas entre las 4:35 p.m y las 5:19 p.m del 26 de julio, y se determinó que borraron las publicaciones, eliminaron las cuentas o cambiaron los usuarios.

También se destaca en el informe que algunas de las publicaciones apoyaban al candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo.

Blandón explicó a Telemetro.com que su equipo de campaña hace un monitoreo permanente de las redes sociales, detectando un comportamiento en esas cuentas que indicaban que eran falsas, por lo cual presentaron la denuncia. “ Estaban tratando de vincular nuestra imagen con el tema de inundaciones, y es una campaña sucia... hicimos una notificación a través del TE y ellos hicieron su propia investigación y pudieron corroborar lo que estábamos indicando”.

El precandidato destacó la importancia de que se haya detectado que estas cuentas habían sido utilizadas en la pasada campaña electoral del Perú.

Con respecto a la posible vinculación de este “tweet center” con la campaña del candidato Cortizo, manifestó “ no puedo señalar específicamente a una campaña en particular, pero sí es correcto, esas mismas cuentas habían sido utilizadas para hablar a favor de la campaña del ahora candidato del PRD, y por lo tanto lo que sí quisiera hacer es un llamado en general y en especial al candidato del PRD, es que nosotros no podemos utilizar la mentira como arma política, y que es importante a mi juicio, que su campaña haga un pronunciamiento claro al respecto de este tema, y si no tiene nada que ver con el tema que así lo diga de forma categórica y que asuma el compromiso, como lo asumimos nosotros, de llevar una campaña basada en propuestas y no en ataques a través de cuentas falsas, usando el anonimato”.