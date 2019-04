“Beby” Valderrama dice que fue víctima de extorsión y niega negocios con el PAN

El diputado Adolfo “Beby” Valderrama, candidato a la Alcaldía de Panamá por el Partido Panameñista, negó negocios con el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) y dijo que fue víctima de extorsión durante la pasada administración.

Las declaraciones del diputado surgen tras la circulación hace unas semanas de un audio en redes sociales, en el que se escuchaba hablando con una persona de sus negociados para ser director del PAN, y de amenazas, utilizando palabras vulgares.

Valderrama reconoció que el lenguaje no fue el indicado, y evitó aclarar el contexto de la conversación, pero reiteró que el audio es producto de pinchazos, fue editado y manipulado por el candidato a la Alcaldía del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Luis Fábrega.

“ Es algo ilegal lo que han puesto...hace ocho años sufría muchas consecuencias de extorsión, esos pinchazos generaban muchos momentos delicados, y el lenguaje a pesar de que fue editado no fue el correcto. Soy joven y siempre he hablado con la verdad...pero agarrar una prueba, un mensaje, un audio, algo ilegal y ponerlo en redes, buscando generar otro tipo de imagen de mi persona”, manifestó el diputado.

Denunció que se trata de campaña sucia que busca debilitar y desacreditar su imagen y no descartó que también se trate de ataques por parte de la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, quien busca la alcaldía de Panamá por el partido Cambio Democratico.

“ La administración pasada me pinchó, no me queda duda de eso, sale al aire un audio ilegal y editado, es la misma fórmula que utilizó el candidato del PRD hace cinco años con un compartidiario, lo saca pero lo que no ha podido explicar es si es ilegal, realmente me pregunto yo si pegarle a una mujer embazarada no es ilegal, si vale la pena escoger de alcalde a una persona que ha tenido expedientes por maltrato y violencia doméstica”, señaló.

Valderrama dijo que hasta el momento no ha evaluado interponer denuncias por la circulación del audio.

Por su parte, Fábrega ha denunciado que su campaña es blanco de ataques y vandalismo.