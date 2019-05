635x357 Benicio Robinson dice que no le teme a la campaña de "no reelección" porque él sí ha hecho su trabajo. Foto/TR.

El diputado perredista, Benicio Robinson, manifestó que él está “en contra de la reelección del que no trabaja”, y aseguró que él sí hace su trabajo por lo que no le teme a esta campaña.

“Dios me ha bendecido tanto al trabajar en esta provincia y me va a seguir bendiciendo... la Constitución señala que es el pueblo el que pone o quita. Si el pueblo ve que Benicio no ha trabajado, no le da el voto, si el pueblo ve que que he trabajado, tengo la total seguridad de que me darán los votos”, acotó.

Para Robinson, la campaña de la no reelección es del Movimiento Independiente (Movin), grupo que considera “parte de la oligarquía” del país. “Ellos son los ricos de este país, los que no quieren que el pueblo esé en puestos distinguidos... quieren hacer leyes que los beneficien a ellos. Yo soy de este pueblo y seguiré trabajando por mi pueblo”, concluyó.