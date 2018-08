Blandón y Etchelecu oficializan postulaciones como precandidatos presidenciales

El alcalde capitalino, José Blandón y el exviceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu presentaron este domingo sus postulaciones como precandidatos a la Presidencia en las primarias del Partido Panameñista que se realizarán el 28 de octubre.

Blandón llegó a las 10:30 a.m a la sede de la fundación Arias Madrid donde oficializó su postulación acompañado de familiares, diputados del colectivo oficialista y simpatizantes.

"Lo de hoy no es algo casual en mi vida, ha sido un largo camino, he dedicado la mayor parte de mi vida al servicio público. Inicié como un dirigente estudiantil, no lo hice para ascender a un puesto...no estoy en esto para defender los intereses de nadie", dijo Blandón.

Durante su discurso dijo que su propuesta presidencial está basada en promover la unidad, propuesta constitucional, seguridad, educación y diálogo con sectores del país para diversificar la economía.

Mientras que el exviceministro Etchelecu epresentó su postulación como precandidato en la provincia de Veraguas.

Etchelecu llegó a eso de 1:30 p.m a la sede del colectivo en ciudad de Santiago acompañado de simpatizantes.