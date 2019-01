Blandón: Vídeo fue grabado en reunión con miembros del Panameñismo en sede del partido

El alcalde de la ciudad de Panamá y candidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, explicó la mañana de este lunes que el vídeo divulgado a través de las redes sociales, en el que hacía referencia a lo que podría ocurrir si ese colectivo no gana las elecciones generales del próximo 5 de mayo, fue grabado durante una reunión sostenida en la sede del colectivo y no en las instalaciones del Municipio.

Detalló que la reunión se realizó a solicitud de miembros del colectivo que forman parte de un grupo organizado bajo el nombre “Frente de Profesionales del Partido Panameñista”, quienes laboran tanto en el sector público como privado, así como personas que ya están jubiladas.

“Cuando empezamos la reunión algunos comenzaron a quejarse del tema de los nombramientos en el Gobierno, que ha sido una queja permanente de muchos panameñistas de que no se nombró suficientes panameñistas en este Gobierno y yo lo que les manifesté es que ya no era tiempo para estar quejándose de esas cosas y que había que trabajar para ganar las elecciones… y les manifesté eso porque lamentablemente estamos en un país donde la regla general es que no se respeta la estabilidad de los funcionarios públicos”, declaró Blandón en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió esto lo manifestó debido a que la experiencia que han tenido los panameñistas es que “en el 2004 cuando ganó Martín Torrijos, en el 94 cuando ganó Pérez Balladares, y en el 2011 cuando nos sacan de la alianza, a todo aquel que es panameñista lo botan o lo obligan a renunciar al partido e inscribirse en el partido que están en Gobierno como condición para mantenerse en el puesto de trabajo”.