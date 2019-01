CD postula a Ricardo Martinelli y Sergio Gálvez como candidatos a alcalde y vicealcalde de Panamá

El partido Cambio Democrático oficializó este lunes la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli como candidato a Alcalde del distrito Capital por ese colectivo.

La formalización fue hecha por la Junta Directiva desde la sede de Cambio Democrático ubicada en Plaza Carolina, donde además se anunció la postulación de Sergio Gálvez como vicealcalde.

El expresidente panameño quien actualmente se mantiene bajo la medida de detención provisional en el centro penitenciario El Renacer, por el proceso de supuestas intervenciones de telecomunicaciones, manifestó más temprano mediante su cuenta de Twitter, su agradecimiento a quienes lo han apoyado.

“Yo hoy tengo el honor de comunicarles que la Junta Directiva de forma unánime ha decidido postular y postuló al Ricardo Martinelli Berrocal para alcalde de la ciudad capital y como su vicealcalde a Chello Gálvez, hoy es un día muy importante, ojalá que Ricardo Martinelli pudiera estar aquí con nosotros en esta postulación, ustedes saben porque no puede estar aquí pero aquí tenemos a Marta, su esposa que lo representa en este acto de postulación”, declaró Rómulo Roux, presidente y candidato presidencial del CD. Por su parte, la esposa del exmandatario, Marta Linares de Martinelli, manifestó que “aquí necesitamos un equipo para gobernar, un alcalde que ponga esta ciudad como debe ser, y un presidente que ponga este país como debe ser, como estaba cuando lo dejamos en el 2014, no como está ahora, que no hay trabajo, hay desempleo, las obras paradas, el pueblo con necesidades, eso se va a corregir en el 2019”. Seguidamente procedió a leer una nota escrita por Martinelli y en la que señala hace un llamado a todos a cerrar filas y que apoyen a Cambio Democrático y su candidato presidencial Rómulo Roux. “Nuestro partido y el partido alianza tienen los mejores candidatos y les pido a todos el voto para diputado por el 8-8 y para alcalde de la capital, y por supuesto para Rómulo Roux como próximo presidente de la República”, leyó la exprimera dama.