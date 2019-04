635x357 Cortizo dice que un presidente no debe andar "muñequeando" entre los Órganos del Estado. Foto/EFE.

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, se refirió a la separación entre los tres Órganos del Estado y mencionó que considera que los presidentes deben dejar un legado en lugar de nombrar amigos bajo el rol de presidente.

Cortizo considera que lo que debe mantener a un presidente feliz es que se cumpla la Constitución y no el “andar muñequeando entre los Órganos del Estado”.

“Cuando sales del puesto presidencial váyase para su casa y deje un legado. Que cuando salgas haya mejoras en la justicia, salud, educación... No hay que decirle al país que en cinco años mejorarás la educación, pero al menos siembra la semilla”, puntualizó el candidato perredista.

“Nosotros no podemos estar hablando de un Ejecutivo que tenga un consejo de seguridad armando casos y no haciendo su trabajo. El consejo de seguridad debe estar pendiente de la seguridad del país y no de estar armando casos al MP”, resaltó.

Además, detalló que “Nito va a estar tocando la puerta” a algunas personas para que salgan de su zona de confort y trabajen por el país, sin embargo no dio a conocer nombres.