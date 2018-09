Cortizo afirma que principios de su campaña están basados en cultura inca y mandamientos

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Laurentino Cortizo asegura que los tres principios que guían su campaña “Pohibido mentir, prohibido robar y prohibido traicionar al pueblo panameño”, están basados en la cultura inca y en los mandamientos.

De esta forma Cortizo se defendió de las acusaciones de plagio luego de que salieran a relucir las similitudes entre su discurso de victoria del pasado domingo 16 de septiembre tras las primarias del PRD, y el discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña y tras ganar las elecciones destacó en sus intervenciones “No mentir, no robar y no traicionar el pueblo”.

“Eso no es una posición de López Obrador, eso viene también de una cultura y la moral de los incas”, expresó Cortizo este miércoles, refiriéndose a los principios ancestrales del Imperio Incaico “Ama suwa, ama llulla y ama qhilla” (No seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso).

Cortizo además destacó que “el séptimo mandamiento habla de no robar y el octavo habla de no mentir... son posiciones muy fuertes en la historia del mundo, entonces copiémonos de las cosas buenas”.

José Isabel Blandón, actual alcalde capitalino y también aspirante a la Presidencia de la República, fue una de las primeras personas que cuestionó a Cortizo por haber copiado el eslogan de AMLO, “hay un tema de valores y principios, si yo voy a citar algo que otra persona ha dicho, la cortesía elemental obliga a citar a la pesona... y eso fue precisamente lo que no hizo el señor Cortizo, también está pohibido plagiar”.

Por su parte, el candidato presidencial del partido Cambio Democrático Rómulo Roux, manifestó “eso dice mucho de la persona, si lo vas a usar dilo por lo menos”.