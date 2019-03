Creatividad y becas: la oferta electoral para rescatar el deporte de Panamá

Cuatro aspirantes a la Presidencia de Panamá ofrecieron este martes creatividad, gobernanza y becas, entre otros, para rescatar al deporte panameño, un sector que ha estado ausente en los foros previos a los comicios generales del 5 de mayo.

En marco de un encuentro centrado en economía, Acan-Efe conversó con los candidatos independientes Marco Ameglio y Ana Matilde Gómez, así como el oficialista José Blandón y el izquierdista Saúl Méndez, sobre su visión del deporte y qué hacer para sacarlo del foso en el que está, acosado además por denuncias de supuesta corrupción en las federaciones y asociaciones deportivas.

A continuación algunas de las propuestas de estos cuatro candidatos, que compiten por la Presidencia junto a los opositores Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Rómulo Roux del Cambio Democrático (CD); y el independiente Ricardo Lombana, ausentes del foro económico celebrado este martes.

- La Creatividad

Para el independiente Ameglio la gestión del deporte "es un tema de creatividad y de tener interés", algo que, en su opinión, "no han mostrado los anteriores" gobiernos.

Ameglio, quien asegura haber practicado el fútbol americano y motocross, recalcó que ha estado interesado en el mundo del deporte panameño, y aludió a los supuestas corruptelas que lo han afectado.

En ese sentido, recordó que intentó "dos veces" liderar la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), "pero el fraude de los que hoy día están detenidos y con medidas cautelares, fue lo que lo impidió".

Ameglio aparece de último en las encuestas con el 1 % de la intención de voto.

- Las becas deportivas

Gómez, ex jefa del Ministerio Público panameño y actual diputada, cree en el sistema de becas deportivas para los atletas porque incentivarán a los que practican alguna disciplina.

"Esto es un tema transversal. El deporte es actividad física y actividad física es salud", mencionó, que también resaltó la virtud del sector como un arma contra la pobreza.

"El deporte tiene mucha posibilidad de ofrecerle al individuo, que no tienen otras potencialidades de desarrollo, salir adelante económicamente",apuntó.

Ana Matilde Gómez, con una intención de voto del 7,9 % según un sondeo difundido el lunes, reveló que jugó voleibol y practicó la natación.

- La gobernanza

José Blandón, alcalde de la capital panameña y aspirante por el gobernante Partido Panameñista, dejó claro que el deporte siempre ha sido una prioridad en su desempeño en la vida pública, en la que además de burgomaestre ha sido diputado.

"Creemos que en política deportiva. Que el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se eleve a nivel de autoridad y se le asigne un mayor presupuesto de inversión", es una de los proyectos que impulsaría de llegar a la Presidencia.

Blandón, con 9,1 % de la intención según el sondeo más reciente, explicó que el tema del deporte debe manejarse en niveles: "primero en lo competitivo, que debe ser una responsabilidad de la Autoridad de Deportes junto con el Comité Olímpico Nacional; en segunda instancia debe estar el deporte a nivel comunitario, que debe trabajarse en los gobierno locales, y el deporte escolar en donde el Ministerio de Educación se encargaría".

- Una visión integral del deporte

El candidato del partido de izquierda Frente Amplio por la Democracia (FAD) Saúl Méndez, afirmó que el deporte debe ser parte de la comunidad, al igual que la cultura, y acusó a los gobiernos panameño de supuestamente lucrarse con el dinero que debería estar destinado al sector.

"En función a los gobiernos que hemos tenido, no hay un interés por la vida humana. No hay un interés por la salud, la educación y la recreación". El deporte "no aparece en lo prioritario y cuando aparece es que un diputado se roba la plata", dijo este líder sindical del sector de la construcción de 49 años.

Méndez, quien dijo que juega fútbol, afirmó que un hipotético gobierno tendría una visión y el deporte formaría parte de educación formal, "que desde que se le ve la destreza a los niños se empiece a conducirlos todo unido al pénsum académico", para así "poder tener a atletas de alto nivel".

Más de 2,7 millones de electores están convocados a las urnas el próximo 5 de mayo para elegir presidente y vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.