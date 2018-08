Diputada Levy denuncia chantaje y pide al TE resolución contra ataques y campaña sucia

La diputada Katleen Levy denunció que está siendo víctima de chantaje por parte de un medio de comunicación digital, que le estaba pidiendo dinero para dejar de atacarla en redes sociales y para defenderla y publicar noticias positivas a favor suyo.

A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram Levy indicó que durante la comparecencia del magistrado Heriberto Araúz en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, le preguntó al magistrado por qué no se emitía una resolución que determinara que no se iba a permitir los ataques y campaña sucia.

Señaló que esta consulta no se debe a la campaña en contra de la reelección de los políticos que se está desarrollando en las redes sociales, sino lo que lo hace producto de los chantajes que están recibiendo tanto quienes ya forman parte del ambiente político como los que están intentando ingresar.

Indicó que hay personas que manejan cuentas de páginas web con gran alcance que se están dedicando a atacarla, por ejemplo la página El Cuara, que según la diputada la ataca desde que inició su gestión, por lo que realizó una investigación para saber quién era y a qué se debían los ataques.

"Cuando averiguo el mensaje que me mandan para atrás del señor que maneja la cuenta es que si no quiere que te ataque pagame 700 dólares al mes, para no atacarte, pero si quieres que te defienda y te saque cosas positivas que haces en tu circuito y los proyectos, eso va a tener un costo de mil dólares, a eso es lo que yo estoy en en contra y a lo cual me opongo es a la campaña sucia y las personas que están detrás de las redes ya sea para vender en positivo o negativo al candidato", contó en su video en vivo.

Levy reiteró que ella no defiende la reelección ni a los políticos, y manifestó que es el electorado que debe decidir si reelige a algún candidato "yo sé el trabajo que he hecho en la Asamblea Nacional de diputados y mi electorado tendrá todo su derecho de escoger si salgo o no y por eso yo no me tengo que molestar".

Por su parte, la página de El Cuara compartió en su cuenta de Twitter un comunicado en el cual "rechaza de manera categórica" las declaraciones de la diputada de supuestas extorsiones por un miembro del medio."Es lamentable que la Honorable Diputada Katleen Levy ataque a un medio de comunicación sin aportar ninguna prueba , y divulgue información falsa a sus miles de seguidores a través de seis redes sociales con el fin de amedrentar un medio de comunicación que publica información sobre el acontecer diario de nuestro país".