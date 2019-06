Diputado Juan Diego Vásquez hace público su rechazo al subsidio electoral

El diputado más joven (22 años) y más votado en las elecciones generales del 5 de mayo en Panamá (34,899 votos), Juan Diego Vásquez, expresó mediante un comunicado, subido en su cuenta de Twitter, su posición ante el subsidio electoral que le otorgaría el Tribunal Electoral.

En este aviso a la ciudadanía Vásquez, quien asumirá su curul por el circuito 8-6 el 1 de julio, expresó que "por este medio le comunico al país y a la ciudadanía que he tomado la decisión de rechazar el monto que el Tribunal Electoral me está asignando como subsidio poselectoral porque todas las personas naturales y jurídicas que donaron a la campaña lo hicieron por convicción democrática; no esperando una devolución o retribución de esos fondos".

Algunas publicaciones habían sugerido que Vásquez, al ser el candidato por la Libre Postulación más votado, recibiría unos B/.786 mil 273, sin embargo el Director de Fiscalización de Financiamiento Político, Jean Carlo Del Cid, aclaró y remitió a los magistrados del Tribunal Electoral, la Distribución Preliminar del Financiamiento Público Post Electoral para el periodo 2019- 2024, conforme a los artículos 193 y 196 del Código Electoral, y en este se destacó que el subsidio que se le daría al joven diputado sería de B/. 57,558.41, al cual renunció.

El joven señala que con esta acción le da "la coherencia en cuanto a lo prometido, y la forma de actuar son fundamentales para mi".

Cabe destacar que en esta distribución preliminar se informa que a otros candidatos independientes se les daría los siguientes montos:

Gabriel Silva: B/. 88,352.26

Edison Broce: B/. 13,992.40

Raúl Fernández:B/. 96,797,78

Adán Bejarano: B/. 5,224.11