Diputados del CD prevén poca participación en segunda vuelta de primarias

Los diputados del partido Cambio Democrático (CD), Sergio Gálvez y Mariela Vega advirtieron que la participación en la segunda vuelta de las primarias del colectivo que se realizarán el próximo 30 de septiembre, podría ser baja.

Gálvez dijo que el colectivo cometió un error en dividir las elcciones primarias para escoger a su candidato presidencial y el resto de la oferta electoral para diputados, alcaldes y representantes.

Según el diputado, la participación podría ser de un 15%, “ cometimos el error de dividir las primarias, eso merma la efectividad en las urnas, va a ser muy baja, debimos ir con una carta de presentación desde presidente hasta representante”.

Por su parte, la diputada Vega explicó que no todos los cargos fueron sometidos a elecciones, por lo que no será una elección general en todo el país sino en algunos circuitos, sin embargo, al igual que Gálvez, consideró que no fue buena idea separar las primarias.

"Podemos decir que si hubiera estado en esa elección representantes, diputados y alcaldes sin duda tendríamos un número importante", indicó Vega.