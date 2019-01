Peñaloza defiende recurso contra candidatura de Ameglio: “No he recibido llamadas de nadie”

“ No he recibido llamadas de nadie, con el Presidente (Juan Carlos Varela) los saludos allá en la instalación de la legislatura. Aquí no se ha recibido llamada de nadie, hemos hecho nuestro trabajo”, aseguró el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, luego de que Marco Ameglio lo acusara de ser un “ peón” del Gobierno.

Ameglio arremietió contra Peñaloza, luego de que éste solicitara al Juzgado Electoral la nulidad de su candidatura a la Presidencia por la libre postulación por excederse en el tope de gasto de campaña electoral.

Peñaloza reiteró que su solicitud de impugnación está basada en un informe de la Dirección de Financiamiento del Tribunal Electoral (TE), que deja en evidencia que se excedió en el tope de gasto.

De acuerdo con el informe de auditoría, Ameglio obtuvo la cantidad de 115 mil 24 firmas válidas de respaldo a su candidatura e incurrió en gastos por la suma de B/.259 mil 763. El artículo 221 del Código Electoral establece que los precandidatos por la libre postulación podrán gastar hasta B/.2.00 por firma de respaldo.

Según Ameglio, el artículo 221 establece los topes por firma recolectada y no validada, pero Peñaloza explicó que indica firmas de respaldo hasta que sean reconocidos como candidatos.

Además, de llegar a aduciencia, Peñaloza dijo que los activistas de Ameglio tendrán que justificar cómo obtuvieron las firmas.

El Fiscal Electoral también negó estar en contacto con los magistrados del TE, “ eso de que esto se elaboró en el despacho de un magistrado, esto se elaboró en este despacho, tengo criterio propio, no hago una acción si no estoy convencido de lo que hago, presentamos esta acción cumpliendo la ley, los juzgados los que decidirán al final”.

Agregó que a la fecha ha presentado más de 30 demandas de nulidad a candidaturas por la libre postulación.