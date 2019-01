Empresarios: El tiempo no es el adecuado para introducir papeleta adicional al proceso electoral

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Gabriel Barletta, se refirieron este martes a la propuesta del presidente Juan Carlos Varela para incluir una papeleta adicional sobre una reforma a la Constitución en las elecciones generales del próximo 5 de mayo.

Ambos empresarios consideran que el tiempo en que se hace esta propuesta no es el más adecuado ya que faltan poco más de cuatro meses para el torneo electoral, proceso que implica un arduo trabajo para el Tribunal Electoral, además de que el ambiente político no es el adecuado ante la confrontación actual entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Nosotros conocemos históricamente la labor educativa que tiene que hacer el Tribunal Electoral de enseñarle al electorado cómo votar, dónde votar, de si tienen que tener cédula, la cédula válida, es un trabajo titánico que tiene que hacer el Tribunal Electoral, para ahora meterle una variable adicional", explicaron en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Explicaron que de incluirse una papeleta adicional, el Tribunal Electoral va a "tener que educar al pueblo panameño, no solo de si quieren cambios a la Constitución o no, sino educar sobre las tres diferentes metodologías que existen para modificar la Constitución, explicar cómo se hace cada una, qué significa cada una, para que el pueblo pueda salir a votar a conciencia por alguna de las tres, definitivamente que sentimos que no hay tiempo para eso".

Por otro lado, reiteraron su propuesta de hacer las reformas a través de "dos legislaturas continuas, y señalaron reformas puntuales en materia de justicia, limitación de poderes dentro de los órganos del Estado que se pueden ir haciendo desde ya a fin de que en la próxima estructura de Gobierno ya se tengan cambios significativos.