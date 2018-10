Entregan al TE primeras firmas para postulación de Martinelli a la Alcaldía

Este miércoles fueron entregados ante el Tribunal Electoral los primeros libros de firmas para oficializar la postulación del expresidente Ricardo Martinelli, como candidato independiente a la Alcaldía de Panamá en el 2019.

Los libros fueron entregados por la exprimera Dama Marta Linares de Martinelli y el diputado Sergio "Chello" Gálvez, en compañía de simpatizantes del exmandatario.

Linares de Martinelli expresó no estar preocupada ante la posibilidad de que las firmas sean rechazadas, “lo que pasa es que siempre hay que depurar por si hay firmas que no es igual a la cédula o alguien que no era del circuito, puede haber, pero estamos seguros porque hemos sido muy cautelosos, que por lo menos el 90% de las firmas están correctas. Estamos confiados y una persona de nosotros va a verificar con ellos (el Tribunal Electoral), aquí se van a quedar hasta la noche verificando”.

Agregó que la nueva ley electoral permite al expresidente correr para dos cargos, en este caso como candidato a diputado en el circuito 8-8 por el partido Cambio Democrático y como candidato independiente a alcalde del distrito capital.

El equipo político de Martinelli, inició el pasado 10 de octubre la recolecta de firmas con un total de 200 libros, de los cuales el día de hoy se entregaron más de 130 libros con más de 13 mil firmas, según se conoció.

Cabe recordar que Martinelli se mantiene actualmente bajo detención preventiva en el centro penitenciario El Renacer, como medida cautelar impuesta por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que lo está procesando por el caso pinchazos o de escuchas ilegales.