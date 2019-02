Valdés Escoffery: Campañas cívicas no se pueden “amarrar” a la identidad de nadie

Continúa el debate por la campaña #PelaElOjoPanamá, que promueve el Movimiento Independiente (Movin).

Mientras que Movin afirma que la campaña se trata de una denuncia ciudadana, el Tribunal Electoral (TE) sostiene que hay incumplimiento del artículo 231 del Código Electoral que prohíbe que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos.

El magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery explicó que las campañas cívicas están permitidas, siempre y cuando no se individualice a la persona a la que está dirigida.

“ Las campañas cívicas son campañas de valores, no campañas en contra o a favor de una persona. Ellos pueden seguir haciendo la campaña de no a la reelección siempre y cuando no la amarren con la identidad de nadie...me sorprende que después de conocer las reglas del juego, ahora salgan con estas vallas que no están permitidas por la legislación”, manifestó.

Valdés Escoffery dijo que Movin no puede pagar propaganda a favor o en contra de candidatos o partidos porque son terceros. Además, indicó que esa norma se aprobó en consenso con la sociedad civil, entre ellos Movin, con quienes se han reunido y se ha explicado la legislación.

Recordó que las sanciones no solo van dirigidas a la persona que pone la pauta, sino también al medio que permite que se coloque la valla, por lo que hay doble multa.

Agregó que se cumplió con el debido proceso, primero remover las vallas y luego dar traslado de la sanción para que puedan apelar en la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Sin embargo, Gabriel Tribaldos, de Movin, insistió en que las vallas no son propaganda electoral, según explicó, porque no son un actor, partido o candidato político, que es lo que consagra el artículo 221 del Código Electoral para que se pueda determinar el concepto de campaña política.

" Movin está ante una campaña cívica, no somos un partido político y estamos tratando de pedir a funcionarios públicos que trabajan con un sueldo que nosotros pagamos que publiquen sus planillas y que rindan cuentas", justificó Tribaldos.

Sobre las imágenes utilizadas en las vallas, Tribaldos dijo que son públicas que fueron obtenidas de la página web de la Asamblea Nacional, por lo que no hay ilegalidad.

Este domingo, personal de la dirección regional de organización electoral del TE removió las vallas de la campaña que estaban ubicadas en varios puntos de la capital.

Con colaboración de Kenia Alonso, periodista de RPC Radio.