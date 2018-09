Etchelecu plantea reactivación de la economía y niega ser el candidato de Varela

El precandidato presidencial por el Partido Panameñista, Mario Etchelecu, habló la mañana de este miércoles, sobre su plan de campaña, el cual contempla temas de educación, salud y reactivación de la economía.

“El que conoce la economía de Panamá, sabe que en cada período Panamá siempre ha dependido de obras grandes que estimulen el mundo de la construcción que a su vez estimulen la economía... sin embargo es importante que haya una persona que se asegure que la activación o el inicio de esos proyectos se dé”, explicó Etchelecu en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Señaló entre los proyectos que ayudarán a reactivar la economía el Cuarto Puente sobre el Canal, el tren Panamá - David, la Línea 3 de Metro, “todas estas son obras de infraestructura que se tienen que dar para que la economía esté en el ritmo que todos los panameños queremos”. Asimismo indicó la posible creación de un viceministerio de edificaciones públicas, para atender el tema de las construcciones del Estado, “imagínese que el Ministro de Salud no tenga que ver la construcción de un hospital o centro de salud, que el Ministro de Educación no tenga que ver la construcción de colegios y que eso lo este viendo otra institución que simplemente cuando termina se la entrega”, explicó.

Por otro lado negó ser el candidato del presidente Juan Carlos Varela. “Yo creo que no, creo que ustedes se han dado cuenta que es muy evidentes que no, incluso cuando tú hablas a nivel del directorio del partido panameñista hay una mayoría que apoya a otros candidatos, incluso han salido fotos donde se publican muchos ministros que apoyan al otro candidato”.

Agregó que de llegar a ganar las primarias y posteriormente la Presidencia, el representarías la continuidad de sí mismo y no del actual Gobierno.

“A veces dicen que uno es la continuidad o no es la continuidad, yo soy la continuidad de mí mismo y esa es la realidad. Ya las personas que me conocen, que me vieron trabajando saben que yo soy la continuidad de mí mismo, yo respeto, admiro y le tengo gran simpatía y amistad al presidente Varela pero tengo que reconocer que somos dos personas diferentes, yo tengo una opinión de cómo yo hubiera hecho algunas cosas”.