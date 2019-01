Expresidente del CNA no le ve futuro a la discusión de la papeleta adicional

José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacionalde Abogados (CNA), dijo que no le ve futuro a la discusión del proyecto de Ley N° 726 que convoca a una consulta ciudadana sobre una nueva Constituyente mediante una papeleta adicional en las elecciones generales del 5 de mayo.

“ Para aquellos detractores que se oponen a una nueva Constitución y no a una reforma o un parche, nunca será el momento adecuado. Declaraciones de Roux (Rómulo Roux) de que no se debe discutir el tema, su partyido tiene la segunda bancada mas alta en la Asamblea, y las declaraciones de Pedro Meguel González de que no van a discutir, osea no le veo ningún futuro a ese tema”, manifestón Álvarez al programa Radiografía que se transmite por ECO TV y RPC Radio.

La discusión de esta iniciativa propuesta enviada al Legislativo por el órgano Ejecutivo, estaba programada para el pasado martes, sin embargo fue suspendido por falta de cuórum. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales informó que a partir de hoy sometería a consulta ciudadana esta iniciativa del Ejecutivo.

Álvarez explicó que este no es el único método para llamar al pueblo a votar por una nueva Asamblea Constituyente.

Detalló que la primera opción es que el Presidente proponga una ley de convocatoria que debe ser aprobada por mayoría simple de la Asamblea, el segundo método es que la Asambela con mayoría calificada de las dos terceras partes pueda convocar, y el tercer méltodo es que los ciudadanos recojan el 20% del padrón electoral calculado al 31 de dicembre del año anterior.

De ser aprobada la papeleta adicional, plantearía dos preguntas de consulta a la ciudadanía, con relación a si está de acuerdo que se convoque a una Asamblea Constituyente para adoptar una nueva Constitución y si está de acuerdo que esta convocatoria sea a través de una Asamblea Constituyente de conformidad con el artículo 314 de la Carta Magna vigente.