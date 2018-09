Fábrega promete trabajar para resolver los problemas de fondo del distrito capital

José Luis Fábrega, se pronunció este lunes tras ser electo como el candidato del Partido Revolucionario Democrático para la Alcaldía de Panamá y se comprometió los retos necesarios para resolver los problemas de fondo de los 26 corregimiento del distrito capital.

Fábrega manifestó que tras resaltar electo como el abanderado del PRD para la alcaldía capitalina seguirá patrullando los 26 corregimientos , para seguir escuchando a viva voz los problemas comunes y atender el sentido popular que reclama atención y soluciones.

Además cuestionó que la actual administración alcaldicia se haya dedicado al embellecimiento de la ciudad, cuando hay problemas reales que atender "no puede ser que habiendo tantas prioridades en los 26 corregimiento y con todos los recursos a la mano producto de la descentralización la alcaldía sea un convidado de piedra que solo utiliza los recursos para adecuaciones estéticas cuando los problemas reales son más profundos y aún no se han atendido, eso tenga la seguridad que no va a ocurrir durante nuestra gestión alcaldicia".

El candidato a alcalde de Panamá por el PRD prometió que en conjunto con el candidato presidencial, Laurentino Cortizo realizará una campaña extraordinaria con propuestas y comprometidos en reactivar la economía del país, además de disminuir el desempleo y crear las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los panameños.

Durante su pronunciamiento, Fábrega extendió felicitaciones a Quibian Panay, Iván Picota, que estaban con él en el lugar, así como a los otros miembros del colectivo que corrieron por la Alcaldía de Panamá, por llevar a cabo una campaña con alto nivel de respeto y tolerancia y los invitó a unir fuerzas para presentar una campaña que permita devolver a los panameños la fe y la esperanza que perdida en los últimos 10 años.

Respecto al más 60% de participación por parte de la membresía señaló que esta cifra será difícil de superar por cualquier otro colectivo político del país, y sostiene que representa una muestra de lo que va a ocurrir con el PRD en las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

Fábrega se convirtió el domingo en el candidato del Partido Revolucionario Democrático a la Alcaldía de Panamá tras obtener 3,306 votos o 50.14%.