Audiencia por impugnación a candidaturas de Martinelli será el 9 de abril

Para el próximo 9 de abril a las 9:00 a.m. fue fijada la fecha de audiencia para tratar la impugnación contra la postulación de Ricardo Martinelli para los cargos de diputado en el circuito 8-8 y alcalde de Panamá.

Así lo confirmó al Telemetro.com el abogado José Luis Carrera, detallando que la fecha fue fijada este martes a través de la publicación del edicto 10-2019-J5E, el cual se mantendrá fijado el Juzgado Electoral por el término de 48 horas para la notificación de las partes, mientras que la notificación al Fiscal Electoral se realiza de manera personal.

La audiencia se realizará en el Salón de Capacitación del Tribunal Electoral, y la misma no será pospuesta aún cuando no comparezca ninguna de las partes, y al no existir concepto de hora judicial, está iniciará a la hora establecida.

El candidato a diputado y al cargo de vicealcalde de Panamá, Sergio "Chello" Gálvez, reaccionó a la fecha de audiencia para tratar la impugnación contra las postulaciones de Martinelli, lante lo cual advirtió de un posible fraude electoral.

“Yo le hago un reto a los magistrados del TE que todavía están a tiempo de rectificar esa desfachatez que quieren cometer, no solamente contra Ricardo ahora sino contra "Chello" Gálvez para anular nuestras elecciones y suspender el proceso electoral de escogencia a las candidaturas de alcalde del distrito capital, esto sería el inicio del primer fraude electoral”, dijo el candidato.

Cabe recordar que Jorge Hernán Rubio, candidato a diputado del circuito 8-7 por el Partido Popular, presentó a inicios de febrero una demanda de impugnación contra las candidaturas de Martinelli por supuesto incumplimiento del Artículo 290 del Código Electoral relacionado con su residencia electoral.

La demanda de impugnación contra ambas postulaciones, fue admitida por la jueza quinta electoral, Elvia María Rengifo, el pasado 21 de marzo.