Francolini apoyará a Roux en carrera por candidatura presidencial del CD

Riccardo Francolini, quien esta semana anunció que declinaba de sus aspiraciones para la candidatura presidencial del partido Cambio Democrático, reveló que apoyará a su copartidario Rómulo Roux en esta carrera.

“Después de mucho análisis, sin pasiones y pensando en el bien de las mayorías, quiero hacer público mi apoyo a la candidatura de Rómulo Roux”, se lee en un comunicado divulgado por Francolini en Twitter.

Roux, actual presidente del partido Cambio Democrático, es adversado por los simpatizantes del fundador del colectivo Ricardo Martinelli. Además será el contrincante directo en las primarias del CD del candidato más próximo a Martinelli, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino.

Para Francolini, esto no compromete su amistad con el exmandatario panameño. “Mi lealtad y compromiso con Ricardo Martinelli y las bases de Cambio Democrático está más que comprobada. No hay forma de ponerla en duda, algunos hoy día no entenderán o compartirán mi decisión, pero el tiempo les hará entender que es lo mejor para el partido y para Panamá”.