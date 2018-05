José Domingo Arias va por la candidatura presidencial del partido Alianza

José Domingo Arias anunció este miércoles que correrá por la candidatura presidencial del recién conformado partido Alianza.

Indicó que se enfrentará al diputado José Muñoz, creador del partido político en las primarias que se llevarán a cabo el 7 de octubre.

Según Arias saltó del Cambio Democrático al nuevo partido político luego de perder la carrera por la silla presidencial en las pasadas Elecciones Generales del 2014, debido a las pugnas internas creadas por personas que buscaban llenar el espacio del expresidente Ricardo Martinelli.

"Yo pude haber elegido el camino más fácil y quedarme dentro de las luchas internas y buscar un espacio político a razón de una negociación política, pero yo elegí el camino más difícil, irme a un partido pequeño empezar casi de cero, pero lo hice con la convicción de que en este partido no hay peleas, con Muñoz estamos construyendo un partido nuevo, un partido fuerte y muy cercano a la gente y no vamos a cometer los mismos errores que han cometido los partidos grandes con una gran base y que sus pugnas no le han permitido lograr sus objetivos", expresó.

Respecto a las investigaciones por el caso Odebrecht Arias volvió a negar haber recibido las donaciones de los 10 millones de dólares por parte de la constructora para su campaña política.

Dijo que él solo es responsable de las donaciones de su campaña y no de las campañas políticas que haya realizado el CD durante las pasadas elecciones y sostiene que "mi campaña presidencial no recibió ningún centavo de Odebrecht, esa acusación es totalmente falsa".

El exaspirante a la Presidencia por el Cambio Democrático dijo que Mónica Moura detalló con claridad en su delación ante las autoridades de Brasil cómo se manejaron los 21 millones de dólares y no es mencionado ni en el acuerdo, ni el ejercicio de la transacción ni en el cierre de la misma. Además señaló que en la declaración Moura también señala las diferentes formas en que se transfirieron los fondos y tampoco se le menciona.

Agregó que él solo pagó 10 millones de dólares a la agencia publicitaria Polis América, propiedad Joao Santana y todos los cheques están reportados en el Tribunal Electoral uno por uno como donación y cuenta con recibo de la institución.