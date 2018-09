Juncá detalla qué acciones en redes sociales violan la veda electoral y cuales son campaña sucia

635x357 Juncá asegura que no responde a ningún partido "mi compromiso es con el país". Álvaro Alvarado

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá explicó este viernes cuales son algunas de las medidas adoptadas en cuando a la veda electoral en el mundo digital para garantizar la transparencia y calidad en el proceso electoral del 2019 y evitar que el uso de boots, trolls, call center y fake news vayan a entorpecer los próximos comicios.

Juncá dijo en entrevista exclusiva al periodista Álvaro Alvarado que el TE está trabajando de la mano con Facebook, Twitter y Google, quienes le están prestando cooperación tecnológica a la institución para mantener blindado el proceso electoral de cualquier peligro.

Indicó que no puede investigar de oficios las campañas sucias y ataques de fake news o de call centner, por lo que señaló que mientras esté vigente el periodo de veda toda propaganda electoral, con campaña sucia en las redes sociales debe ser denunciada por el afectado ante el Tribunal Electoral y no ante la fiscalía, porque porque se trata de una violación al Código Electoral que no es de carácter penal.

El magistrado sostiene que bien es cierto se avanza de manera rápida en las denuncias no se resuelve con la celeridad necesaria, por lo que el Pleno del tribunal está tratando de identificar un proceso que sea más expedito, porque el daño por campañas negativas en redes sociales afecta a las en cuestiones de horas y no en meses "entonces de qué sirve candidato presente su denuncia y el tribunal le falle un mes o dos meses después, cuando ya el daño está hecho".

Indicó que trabajan en la identificación de un mecanismo digital que permita ordenar la suspensión del contenido que está afectando al partido en tiempo real y después determinar si es posible deslindar responsabilidades con respecto al autor material.

En el caso del pago por publicaciones en redes sociales señaló que cuando la misma se hace a la misma red solo debe aparecer en el informe de gastos del candidato o partido político, mientras que en el caso de las publicaciones por parte de influenciador se le pregunta a la persona bajo la gravedad de juramento si ha recibido dinero y si el pago se dio fuera del periodo de veda no hay ningún problema, pero si no será investigado.

De igual forma dijo que aquellas personas que hacen publicaciones a favor de un candidatos deben evitar emitir criterio en las redes sociales contra otros candidato o partido político porque puede ser considerado como campaña sucia.

Juncá dijo que los ciudadanos tienen derecho a hacer campaña cívico electoral, que es aquella en la que se ejerce su libertad de pensamiento político y el derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando se trate de una campaña neutral, pero se debe evitar las calumnias y o recibir pagos por las mismas pues se viola el artículo del Código Electoral que establece terceras personas no pueden pautar en campañas a favor o en contra de partidos o candidatos.