TE entrega credenciales a Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo

El Tribunal Electoral (TE) entregó oficialmente este martes las credenciales a Laurentino "Nito" Cortizo Cohen y José Gabriel Carrizo, que los reconocen como presidente y vicepresidente de la República de Panamá, electos para el periodo constitucional 2019 – 2024.

"Nito" Cortizo resultó presidente de Panamá, tras su triunfo en las Elecciones Generales del pasado domingo 5 de mayo, al obtener el 33% del total de los votos válidos que son ( 655,302).

Como antesala a la ceremonia, el TE proyectó un documental en honor al expresidente del país Ernesto de la Guardia Jr. (1956-1960), quien creó esa institución para la democracia e institucionalidad panameña.

"Yo me siento emocionado, y si ustedes los medios pueden hacerle extensiva a muchos panameños que no están aquí pero van a estar viendo, que estoy muy agradecido. Ya que no he llegado aquí solo", manifestó Cortizo en el acto celebrado en el salón de eventos del TE.

Ambos lideraron la alianza "Uniendo Fuerzas" conformada por el Partido Revolucionario Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de julio.

Al acto participaron los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo Juncá Wendehake, Yazmín Colón esposa de Cortizo; Julieta Spiegel de Carrizo, esposa del vicepresidente electo y altas autoridades del país.



Mediante el Boletín Electoral 4531 del domingo 12 de mayo, la Subsecretaria General del TE publicó Cortizo y Carrizo cumplieron con la entrega del informe de ingresos y gastos de financiamiento privado.

Cortizo, de 66 años, ocupó cargos en la Organización de Estados Americanos. Fue diputado de la República (1994-2004) y ministro de Desarrollo Agropecuario (2004-2006).