Lombana presentó informe de ingresos y gastos de financiamiento durante su campaña

Ricardo Lombana, quien corrió como candidato presidencial por libre postulación en las pasadas elecciones, hizo público su informe de ingresos y gastos de financiamiento en una conferencia de prensa, luego de presentarlo al Tribunal Electoral este lunes.

El excandidato recibió un total de 1,173,124.00 dólares de fondos privados, de los cuales se utilizaron 1,035,866.00 dólares. Los 137,258.00 dólares no utilizados serán depositados a la Fundación Otro Camino Panamá luego de ser recibidos.

Lombana explicó que en su campaña no tuvieron donaciones anónimas, no recibieron más de 75,000.00 dólares por donante (el tope máximo permitido era de 300,000.00) y no aceptaron "donaciones de empresas vinculadas con escándalos de corrupción".

El informe detalla un total de 383 donantes, 990 donaciones, 760 personas y 73 empresas. El excandidato explicó que el 74% de las donaciones fueron de 300.00 dólares.

Sobre los 158,722.00 dólares recibidos de fondos públicos, se utilizaron 149,227.00. Los 9,495.00 dólares restantes serán devueltos al Tribunal Electoral.

El candidato independiente más votado en las pasadas Elecciones Generales del 5 de mayo, también anunció que con su Movimiento Otro Camino Panamá (OCP) realizará una gira nacional desde esta semana. Lombana inició su activismo con la presentación del informe de gastos al Tribunal Electoral.

Lombana indicó que aún no se puede determinar que OCP se convertirá en un partido o seguirá en calidad de movimiento, esto se decidirá con la colaboración de las personas que votaron por él, asegurando que “está consciente de que no se trata de una decisión individual, sino de la mayoría de los 370 mil panameños que le confiaron su voto".

El Tribunal Electoral (TE) reiteró que todos los candidatos que participaron en los pasados comicios, ya sea que hayan ganado o no, tienen hasta las 7:00 p.m. de este lunes 20 de mayo, para presentar su informe de ingresos y gastos de financiamiento de campaña privado y público, así como su lista de donantes.

Con la colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.