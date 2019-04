Lombana promete sacar la política del deporte

El candidato a la presidencia de Panamá por la vía independiente Ricardo Lombana prometió este martes en reunión con atletas y dirigentes sacar la política de las instituciones del deporte panameño y nombrar una persona idónea al frente del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

"Hay una propuesta base, que son las medidas para sacar la política de las instituciones que tienen que ver con el deporte", expresó el candidato en el conversatorio que tuvo lugar en el edificio del Comité Olímpico de Panamá (COP).

De paso, aclaró que hay una manera jurídica de hacerlo, es por eso que pide mayor apoyo para que candidatos independientes lleguen a la Asamblea Nacional de diputados o llevar a personas nuevas al hemiciclo parlamentario.

Agregó que "en Pandeportes hay botellas y es una de las instituciones en las que hay más nombramientos por favores políticos".

Lombana, que en el panel estuvo acompañado por el presidente del COP Camilo Amado, señaló que para él y su equipo de trabajo "el deporte es una estrategia de prevención, es parte del desarrollo humano y del crecimiento económico del país".

"Es parte de la lucha contra los problemas sociales que el país tiene, como la delincuencia y criminalidad, estas no solo se combaten con medidas represivas, cárceles, pie de fuerza y demás", expuso.

Apuntó que otras sociedades nos han demostrado que si inviertes agresivamente y de manera planificada en el deporte y cultura, estarás transformando la sociedad en mediano y largo plazo.

Sobre su posibles directores de Pandeportes, el candidato presidencial dijo que debe llenar ciertos requisitos, entre esos: méritos, tener experiencia en gestión deportiva, que no tenga conflictos de intereses y que este alineado con la visión de su plan de gobierno, conocido como "otro camino Panamá".

"La cabeza de la institución que rige el deporte en el país debe ser ocupada por una persona idónea", recalcó.

Prometió que el director de Pandeportes "será nombrado con tiempo" y el mismo será "producto de un análisis" y tendrá la misión de crear una estrategia de deporte, "que es compromiso nuestro".

Aunque ya tienen candidatos, no se atrevió a adelantar los nombres que se manejan.

"Hemos creado perfiles de qué estamos buscando y estoy seguro que el sector deportivo estará satisfecho, porque va a ser una persona que no lo interesará apoyar una disciplina más que a otra, no va a complacer a un partido político más que a otro", advirtió.

Algo de tiempo llevará la conversión de Pandeportes a ministerio, debido a que primero hay que asegurarse que eso no sirva para crear más puestos políticos, apuntó el candidato presidencial.

"Consideramos que hay un paso previo antes de convertir Pandeportes en un ministerio. De nada nos sirve que sea un ministerio, pero que sea solo para tener mayor presupuesto, para más nombramientos políticos", señaló.

Alertó que sería "irresponsable" crear más burocracia para que los diputados tengan más espacio y puestos políticos que repartir.

"Le que si debe haber es mayor asignación para infraestrcutura, que es una petición clara que me han hecho hoy, en disciplinas que no sean béisbol o fútbol, becas deportivas y para la compra de implementos, tres prioridades que están en línea de lo que venimos presentando", acotó.

"Tenemos que blindar Pandeportes, y asegurarnos que sea una entidad formada exclusivamente para atletas, por atletas y gente idónea que quieren trabajar por el país", mencionó.

Por último, el candidato dejó claro que está pendiente de todo lo que tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 que se darán en la capital panameña.

"Me he comprometido desde ahora, a que partir del 1 de julio en mi gobierno, no habrá riesgo con la asignación de fondos y no habrá riesgo con la construcción de infraestructura, esos son los compromisos puntuales, y no son compromisos que se me ocurrieron, son compromisos que el comité organizador nos pide, porque hace unos meses peligraba la sede", puntualizó.