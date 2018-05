Lombana dice que hay temor a un escenario de un Presidente independiente

Según el abogado Ricardo Lombana, Panamá necesita un Gobierno independiente que no sea controlado por partidos políticos, esto para tomar decisiones objetivas en temas como la administración de justicia.

A juicio de Lombana, varios sectores del país tienen temor ante un posible escenario de un presidente de la República por la vía independiente y de una Asamblea Nacional que no esté controlada por el Ejecutivo.

“Cuál es el problema con eso, preguntemos si el país no necesita una coyuntura como esa. No podemos seguir teniedo un Gobierno que ante la realidad de no tener mayoría en la Asamblea recurre a la caja de los panameños y agarra a los diputados a billetazos”, dijo.

Lombana reiteró que ha superado las 18 mil 500 firmas mínimas necesarias para formalizar su candidatura independiente para las elecciones generales de 2019.

Recientemente, el abogado y también aspirante a la silla presidencial mediante una candidatura independiente, Miguel Antonio Bernal aseguró que Panamá nunca tendrá un presidente independiente porque el código electoral es antidemocrático y al sistema no le interesa superar la partidocracia.

Además de Lombana y Bernal, en la carrera por la libre postulación se mantienen las aspiraciones de la diputada Ana Matilde Gómez, y la antropóloga Ana Elena Porras, en tanto que el abogado Ernesto Cedeño, recientemente, declinó a su aspiración.