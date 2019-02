Lucy Molinar dice que conversó con Rómulo Roux, pero no le interesa la política

La exministra de Educación, Lucy Molinar confirmó que sostuvo varias conversaciones con el candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, pero dijo que no le interesa la política.

El pasado domingo, el Directorio Nacional del CD ratificó de forma unánime al comunicador social Luis Casis como compañero de fórmula de Roux, sin embargo, antes de esta ratificación se comentó la posibilidad de que la exministra fuera la vicepresidenta de Roux.

“Después que salió el rumor, conversé con Rómulo con mucha frecuencia, él me preguntó, hablamos, pero fue una conversación como decir tu y yo nos sentamos en un café y me preguntas oye quieres ser mi copresentador, así de ligero fue el tema”, dijo Molinar.

Incluso, Molinar dijo que Roux le hizo llegar su plan de Gobierno por solicitud de ella, “me encantó lo que leí, pero no significa que era candidata”.

Molinar indicó que actualmente está enfocada en resolver los procesos en su contra y no está interesada en la vída política.

“Yo no salté de mi cómoda cvida profesional privada a la vida pública para hacer uan carrera política, di ese salto porque me ofrecieron trabajar en lago que creo, no me interesa la política, y menos en un país en donde lo hemos puesto en modo autodestructivo”, manifestó.