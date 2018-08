Manuel Colina responde a críticas sobre su independencia al proceder de Cambio Democrático

Manuel Colina, miembro del “Movimiento no a la reelección”, respondió este martes a quienes han cuestionado su independencia debido a que proviene del partido Cambio Democrático.

“Lo que hace a un ciudadano independiente es realmente pensar en el pueblo panameño, pensar en su país por encima de cualquier partido político, yo estuve adentro de Cambio Democrático y cuando estuve adentro, nosotros, Manuel Colina y otros jóvenes como Manuel Murillo, pedimos expulsión formal a través del fiscal de Cambio Democrático de 17 diputados por no representar a la población panameña, por no jugar un rol opositor constructivo”, declaró Colina.

Añadió que además pidieron la destitución de muchos miembros de Cambio Democrático “por falta a la ética y a la moral”, y aseguró que al ver que la cúpula, la Junta Directiva de nuestro partido no acataba eso, no mandaba un mensaje de depuración”, no se sintieron identificado con el colectivo.