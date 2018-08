Mario Martinelli defiende libre postulación de su hermano para la Alcaldía

La aspiración de Ricardo Martinelli, expresidente de la República y fundador del partido Cambio Democrático, a una candidatura para la Alcaldía de Panamá por la libre postulación es el resultado de las decisiones tomadas por la actual Junta Directiva del colectivo.

Así lo manifestó Mario Martinelli, hermano del exmandatario y también miembro fundador del partido, haciendo referencia a las reservas de varios cargos para candidaturas principales para concejales, representantes, alcaldes y diputados.

"No estoy de acuerdo conque hayan guardado puestos, a aquellas personas a las que guardaron puesto, que no cuenten con mi voto... mi hermano me manifiesta su intención de correr por la Alcaldía y ellos guardan la Alcaldía sepa Dios para quién, yo no estoy de acuerdo con eso y en su momento hicimos saber que todos los puestos deben ir a elección", dijo este domingo Mario Martinelli.

Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, dijo que cuando fueron a presentar la documentación para la postulación formal para la Alcaldía Capitalina, se les informó que ese cargo estaba reservado.

Ante esto, Martinelli anunció que aspiraría por la libre postulación y designó para ello a su copartidario y actual diputado Sergio Gálvez, a quien le pidió lo acompañara como vicealcalde.